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вчера, 21:58
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3-этажный дом, 36 м²

Московская область, Домодедово, мкр. Северного, СНТ Мечта территория, 116На карте
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    Гараж на участке
    36 м²
    Общая
    5.8 сот.
    Участок
    Деревянный
    Материал дома
    3
    Этажей в доме
    2014
    Построен

    Добрый день, коллеги. На участке есть, туалет на улице, биотуалет в доме, гараж, имеются необходимые инструменты, мангал, воду слил с системы, можно набрать воду из подвала когда закончится,для топки печек имеются дрова. В доме 6 на 6 метров, есть чугунная печь, конвектор, холодильник, микроволновая печь, кровать, диван, интернет, смарт TV телевизор, ноутбук к нему подключены 2 (два) монитора для удобства работы. Подвал 1 - глубина 4 метра 2 на 2 метра для хранения овощей и солений (минибункер 1). Подвал 2 - глубина 2,2 метра, 5 на 7 метра для планируемых технических помещений (минибункер 2). Мансардный этаж - кровать,розетки свет. Чердак - не используется пока. Дата и время обсуждаются отдельно.

    Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.
    Общая информация
    • Можно с детьми
    • Можно с животными
    • Отопление
    • Санузел на улице
    • Холодильник
    • Мебель в комнатах
    • Мебель на кухне
    • Телевизор
    • Интернет
    • Гараж
    • Количество спален1
    • Количество спальных мест1
    • Площадь участка5,8 сот.
    • РемонтЕвроремонт
    • Маршруты
    • Инфраструктура
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    О доме
    Материал дома
    Деревянный

    Сергей Кальсин

    3 года на ЦИАН1 объявление
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    от 2 000 ₽/сут.
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    +7 962 906-37-37+7 999 910-24-65

    Сергей Кальсин

    С
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    3-этажный дом, 36 м²
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