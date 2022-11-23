Добрый день, коллеги. На участке есть, туалет на улице, биотуалет в доме, гараж, имеются необходимые инструменты, мангал, воду слил с системы, можно набрать воду из подвала когда закончится,для топки печек имеются дрова. В доме 6 на 6 метров, есть чугунная печь, конвектор, холодильник, микроволновая печь, кровать, диван, интернет, смарт TV телевизор, ноутбук к нему подключены 2 (два) монитора для удобства работы. Подвал 1 - глубина 4 метра 2 на 2 метра для хранения овощей и солений (минибункер 1). Подвал 2 - глубина 2,2 метра, 5 на 7 метра для планируемых технических помещений (минибункер 2). Мансардный этаж - кровать,розетки свет. Чердак - не используется пока. Дата и время обсуждаются отдельно.